الكويت: نتطلع إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي

أعرب قائد القوات البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون العسكري مع الجانب الهندي عبر تبادل الخبرات والزيارات والتشارك في المناورات والتدريبات بما يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية.

وأكد قائد القوات البحرية خلال حفل أقيم في ميناء الشويخ مساء اليوم /الثلاثاء/ حيث ترسو الفرقاطة الهندية (تيغ) حتى بعد غد /الخميس/ أن تلك الزيارة تترجم عمق العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما العسكرية.

ولفت إلى تجذر العلاقات (الكويتية - الهندية) عبر النشاط التجاري إذ "دشن الأجداد والآباء خطوط التجارة مع الهند قديما باستخدام سفنهم الخشبية حينئذ في حين اعتمدت البلاد (الروبية الهندية) عملة رسمية حتى 1961".

وذكر العميد العلاطي أن القوة البحرية الكويتية ستشارك مطلع العام المقبل في تمارين (ميلان) التي تستضيفها القوة البحرية الهندية كل عامين منذ عام 1995 بمشاركة دولية واسعة.

من جانبه أكد سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج في كلمة خلال الحفل أهمية زيارة الفرقاطة (تيغ) وما تمثله من عمق للعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجال التعاون العسكري، موضحا أن زيارة الفرقاطة التي تسهم في الحفاظ على الأمن بمنطقة وخليج عدن تؤكد رغبة بلاده في زيادة التعاون بالمجال العسكري البحري مع الشركاء حرصا على أمن المنطقة وخطوط التجارة والملاحة في المحيط الهندي بشكل عام.

ولفت إلى أن العلاقات المتميزة بين الجانبين الهندي والكويتي تشمل الجوانب التجارية والصناعية والتعليمية والبحثية والأكاديمية وكذلك العلمية والتكنولوجية علاوة على التبادل الثقافي.