السفارة المصرية تسلم منحة مساعدات طبية إلى تشاد

استقبل السفير أسامة الهادي، سفير جمهورية مصر العربية في إنجامينا، المنحة المقدمة كهدية من وزارة الصحة المصرية إلى تشاد على متن طائرة مصر للطيران، وهي عبارة عن 15 جهاز للغسيل الكلوي ووحدة معالجة مياه خاصة بها، حيث كان برفقته وزير الصحة العامة التشادي د. "عبد المجيد عبد الرحيم" ومستشار الرئيس للشئون الصحية، ومستشار رئيس الوزراء للشئون الصحية وممثلين لوزارات الخارجية والمرأة والصحة التشادية، وكذا ممثلين لمستشفى إنجامينا المركزي.

هذا، وأعرب وزير الصحة العامة التشادي عن شكره لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على تقديمها لهذه الهدية الهامة للقطاع الطبي التشادي، مشيراً إلى الحاجة المُلحة في المستشفيات التشادية لأجهزة الغسيل الكلوي الواردة من الجانب المصري، وذلك بالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الكُلى بين المواطنين التشاديين.

ومن جانبه، أكد السفير المصري حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع تشاد في عدة المجالات ولا سيما قطاع الصحة، مبرزاً الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع والتي تسعى من خلالها إلى دعم الدول الإفريقية الشقيقة.



