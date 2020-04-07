بطل العالم لسلاح الشيش: أسعى لتكرار هذا الإنجاز بالأولمبياد  وتنظيم البطولة لا مثيل له

أعرب الفرنسي "إنزو لوفور" عن سعادته عقب الفوز بالميدالية الذهبية لفردي الرجال في مسابقة سلاح الشيش خلال بطولة العالم المقامة بالقاهرة ونستمر حتى الثالث والعشرين من يوليو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتغلب "إنزو" في اللقاء النهائي على الإيطالي"تومسو ما يني" بنتيجة 15-14 بعد مباراة قوية تأرجحت نتيجتها بين الثنائي حتى حسمها الفرنسي لصالحه.

وقال "لوفور" في تصريحات عقب التتويج بالميدالية "الحصول على المركز الأول هو ما أسعى إليه خلال أي بطولة أشارك بها، وهو ما كنت أعمل عليه منذ بداية الاستعدادات مع الفريق في فرنسا".

وأضاف "جئنا قبل البطولة بأسبوع وهو ما ساهم في زيادة تركيزنا ومستوانا، منذ بداية المباريات ونحن نحظى بدعم الكثير من الجمهور الفرنسي المتواجد في مصر".

وأردف" تنظيم البطولة أكثر من رائع والأجواء لم نشاهد مثلها في أي مكان آخر، إلى جانب الجائزة التي ترمز إلى الأجواء الفرعونية، فكرة جديدة وجيدة للغاية".

وأتم" إقامة الأولمبياد القادمة في باريس سيساعدنا بالتأكيد خلال المباريات بسبب الدعم والحضور الجماهيري ، وسأعمل على تحقيق الميدالية الذهبية".

يذكر أن المصري" علاء الدين أبو القاسم" حصل على المركز السادس في مسابقة سلاح الشيش كأفضل إنجاز تاريخي لمصر ببطولات العالم، فيما جاء زميله" محمد حمزة" بالمركز الحادي عشر.