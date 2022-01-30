تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا

واصلت أسعار المنتجين في ألمانيا الارتفاع، ولكن ليس بالسرعة القياسية التي تم تسجيلها مؤخرا.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنتجين ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 32.7% على أساس سنوي.

وكانت أسعار المنتجين سجلت في مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 33.6% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1949.

وبالمقارنة بمايو الماضي، ارتفعت أسعار المنتجين في يونيو بنسبة 0.6%.

وبحسب بيانات المكتب، فإن أسعار الطاقة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 86% في يونيو الماضي عما كانت عليه قبل عام. وارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة 141% وتكلفة الكهرباء بنسبة حوالي 93%.

وتؤثر أسعار المنتجين على أسعار المستهلكين، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي كل من ألمانيا ومنطقة اليورو كان التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي الرامي لأن يكون متوسط معدل التضخم 2%.

وبعد تردد طويل يعتزم البنك المركزي الأوروبي مواجهة التضخم عبر الإعلان غدا الخميس عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ 11 عاما.