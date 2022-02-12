قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي جيد من البيض كما حدث مؤخرا انخفاض في أسعار العلف، وبالتالي لا مبرر لارتفاع سعر البيض.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أن تكلفة كرتونة البيض لا تزيد عن 55 جنيها ومن المفترض أن تصل للمستهلك بتكلفة 60 جنيها، متابعا: "ما يحدث من ارتفاع في أسعار البيض انفلات في الأسعار غير مبرر".

وأكمل: "يجب على الحكومة أن تناقش مع المنتجين سبب ارتفاع الأسعار وتشوف التبريرات مقبولة ولا لا، ولازم نعرف مشاكل المنتجين ولكن السكوت من قبل المنتجين ورفع الأسعار سلوك خاطئ"، مشيدا بما تقوم به وزارة الزراعة بتسيير عربات تبيع البيض بسعر مناسب.