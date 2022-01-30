البرهان يشيد بدور فرنسا في دعم الانتقال الديمقراطي بالسودان

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أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بدور فرنسا الفاعل في دعم الانتقال الديمقراطي في بلاده.

وبعث رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب في البرقية، عن تهانيه الحارة لماكرون، مقرونة بتمنياته له وللشعب الفرنسي بمزيد من التطور والنماء ودوام الصحة والعافية والسعادة.

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى رغبته الصادقة في مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز روابط الصداقة وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين.