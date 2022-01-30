تراجع معدل ديون أكبر 1000 شركة في كوريا الجنوبية إلى النصف خلال 20 عاما

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجع معدل ديون أكبر 1000 شركة في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات بأكثر من النصف خلال الـ 20 عاما الماضية، وهو ما يشير إلى تحسن قوي في أوضاع الشركات المالية.

وذكر معهد كوريا سي.إكس.أو الكوري الجنوبي للدراسات أن متوسط معدل الدين في هذه الشركات وصل خلال العام الماضي إلى 160% مقابل 323% في عام 2000.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل دين أي شركة والذي يعتبر مقياسا رئيسيا لسلامة وضعها المالي يتم تحديده بقسمة إجمالي التزامات الشركة المالية على إجمالي حقوق ملكية المساهمين فيها. وكلما كان الرقم الناتج صغيرا كانت الحالة المالية للشركة أفضل.

وفي كوريا الجنوبية تعتبر الشركات التي يقل معدل دينها عن 200% في وضع مالي جيد.

وفي عام 2019 تراجع معدل دين هذه الشركات الكبيرة إلى 153% وكان أقل مستوى له خلال الـ 20 عاما الماضية. وكان المعدل وصل إلى أعلى مستوى له مسجلا 590% في عام 1997، عندما تعرضت كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا لأزمة عنيفة في النقد الأجنبي.