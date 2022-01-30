إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي في رشيد

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم؛ جراء انقلاب سيارة "تمناية" بالطريق الدولي الساحلي برشيد في محافظة البحيرة.



وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز رشيد ووجود مصابين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كلا من "عبدالستار عبدالسلام أحمد، ٦٠ سنة، ومنال عبدالرسول أحمد، ٣٨ سنة، ومنى محمد عيسى، ١٤ سنة، ونعمة محمد أحمد، ٥٣ سنة، ويوسف محمد عيسى، ٣ سنوات، وفارس على حسن، ١٠ سنوات"، وجميعهم يقيمون بالإسكندرية.



وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.