الصحة الفلبينية: رصد 910 حالات إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، رصد 910 حالات إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون وهي "بي إيه 2.12.1" و"بي إيه 5" و"بي إيه 4".

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مسئولة الصحة البارزة ووكيلة الوزارة ماريا روزاريو فيرجير قولها إنه تم تسجيل 816 حالة إصابة إضافية بسلالة "بي إيه 5" من متحور أوميكرون و52 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 2.12.1" بالإضافة إلى 42 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 4".

وكانت بيانات وزارة الصحة، قد أشارت في وقت سابق إلى تسجيل 14640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس زيادة بنسبة 40 في المائة عن الأسبوع السابق.