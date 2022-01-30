 مسؤولة: ماليزيا تدرس الحاجة لمنح النساء العاملات إجازة حيض - بوابة الشروق
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مسؤولة: ماليزيا تدرس الحاجة لمنح النساء العاملات إجازة حيض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:21 ص
تدرس ماليزيا الحاجة إلى تطبيق إجازة حيض للنساء العاملات، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز"، نقلا عن وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلت الصحيفة عن سيتي زيلة يوسف، نائبة وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع، قولها أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن الحكومة تجمع آراء أكثر من 57 ألف امرأة في هذا الأمر، وتأمل في استكمال ذلك بحلول أكتوبر.

وأضافت المسؤولة الماليزية: "بصفتي امرأة، أتفهم هذه المشكلة حقا، لكن يجب علينا أولا إجراء التقييم اللازم"، موضحة أنه بينما تتعلق إجازة الحيض برفاهية النساء العاملات، فإنها سوف تؤثر على الإنتاجية واقتصاد البلاد.

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