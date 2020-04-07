 الكاظمي: العراق يحتفظ بحقّه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية - بوابة الشروق
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الكاظمي: العراق يحتفظ بحقّه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 10:30 م


ندّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بارتكاب "القوات التركية مجددا انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية"، إثر قصف استهدف منطقة سياحية في إقليم كردستان في شمال العراق، وأودى بحياة مدنيين وفق السلطات المحلية.

وأضاف الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن "العراق يحتفظ بحقّه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر".

وفي أعقاب الحادث، أرسل رئيس الوزراء وفدا إلى المنطقة المستهدفة، بقيادة وزير الخارجية فؤاد حسين.

وذكر مسؤولون أكراد عراقيون، الأربعاء، أن غارات جوية تركية قتلت 8 سائحين في شمال العراق وأصابت أكثر من 20 شخصا.

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