قالت والدة المجني عليها المذيعة شيماء جمال، في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلتها: "دخلوني معاهم القفص ونشوف أنا ولا هما، دخلوني ليهم القفص مني ليهم، وأنا اطلع مصارينهم في إيدي، قتلوا بنتي الوحيدة اللي مخلفتش غيرها".

وأضافت والدة المجني عليها: "بنتي طول عمرها متخفش من حد، وبتحب الحق"، معربة عن حسرتها لما جري لابنتها على يد المتهم، كما وصفت المتهمين بـ"السفاحين".

وذكرت أنها تثق في المحكمة والإجراءات القضائية العادلة، ودخلت في حالة من الصراخ على ابنتها، موضحة أن ابنتها تم الغدر بها دون شفقة أو رحمة.

من جهته، ورد المتهم أيمن حجاج على صراخ والدة شيماء جمال في وجهه، وهو داخل قفص الاتهام قائلًا: "بنتك رفعت عليا السكينة وكانت هتموتني، وأنتي بقالك 7 سنين ما دخلتيش علينا البيت".

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، محبوسين، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع.