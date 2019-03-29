جاد القاضي: جاذبية الثقب الأسود تلتهم أي جسم فضائي أو جرم سماوي

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن الثقب الأسود هو مكان في المجرة، به جاذبية قوية تلتهم أي جسم فضائي أو جرم سماوي سواء نجم أو كوكب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن هناك الكثير من الأسئلة التي تُثار حول إن كان هناك ثقب أسود واحد أو أكثر في المجرة، موضحا أن العلماء يمكنهم التوصل إلى أن هناك عددا لا محدود من الثقوب.

وأشار إلى أن الحديث عن أن الثقب الأسود الذي تم اكتشافه "خامل" لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن هناك الكثير من المعلومات التي يجري العمل على التأكد منه.

ولفت إلى أن اليوم الأربعاء هو الذكرى الـ53 لهبوط الإنسان على القمر، حيث كان هبوط أول مركب مأهولة بالسكان في عام 1969.

اكتشف عدد من العلماء ثقباً أسود خاملاً في مجرة مجاورة لمجرتنا، لأول مرة، وذلك باستخدام تلسكوب ضخم جداً تابع لـ«المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)».

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، فمن الصعب تحديد الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية الخاملة، والتي تتشكل عندما تصل النجوم الضخمة إلى نهاية حياتها؛ لأنها لا تتفاعل كثيراً مع محيطها.

فعلى عكس معظم الثقوب السوداء الأخرى، فإن الثقوب الخاملة لا تصدر مستويات عالية من الأشعة السينية ولا تلتهم المواد القريبة منها بجاذبيتها.

وفي حين يُعتقد أن هذه الثقوب الخاملة ظاهرة كونية شائعة إلى حد ما، فإنه لم يتم «اكتشافها أو رصدها من قبل خارج مجرتنا»، وفقاً لفريق الباحثين الأميركيين والأوروبيين المشاركين في الدراسة.