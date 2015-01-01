فيتوريا: الآن أصبحت فردا من الشعب المصري

أكد روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني أنه أصبح فردًا من الشعب المصري، فور قبوله مهمة القيادة الفنية للفراعنة.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "أشكر كل الناس. فخر كبير لي تواجدي هنا، قادرون على التقدم بالمنتخب المصري لأفضل مكانة في العالم".

وأضاف: "سعيد بتعاملي مع شخص جيد مثل حازم إمام خلال المفاوضات، تمكن بطريقته أن يصف لي مشروع تطوير الكرة المصرية".

وتابع: "الآن أنا قادم لبلد يحب شعبها كرة القدم ويتنفسوها، ملايين من الناس سيدعموننا.. في المشاريع الكبرى دائمًا نعمل بأفضل ما نملك وبكل شفافية، وليس فقط طريقة التدريب".

وواصل: "لدينا مهمة وطريق هو أن نصل إلى نقطة جيدة، لدينا تحديات صعبة لكن نستطيع أن نسهلها".

وأتم فيتوريا: "من اليوم أنا مصري منكم، وسأحتاج كل المصريين بجانبي.. لا أحد يستطيع أن يعمل بمفرده، أنا شخص من خارج البلد.. ساكون واحدًا منكم. كل ما آمله أن نكون يد واحدة".