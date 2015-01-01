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فيتوريا: الآن أصبحت فردا من الشعب المصري

الشروق
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 4:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 4:59 م

أكد روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني أنه أصبح فردًا من الشعب المصري، فور قبوله مهمة القيادة الفنية للفراعنة.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "أشكر كل الناس. فخر كبير لي تواجدي هنا، قادرون على التقدم بالمنتخب المصري لأفضل مكانة في العالم".

وأضاف: "سعيد بتعاملي مع شخص جيد مثل حازم إمام خلال المفاوضات، تمكن بطريقته أن يصف لي مشروع تطوير الكرة المصرية".

وتابع: "الآن أنا قادم لبلد يحب شعبها كرة القدم ويتنفسوها، ملايين من الناس سيدعموننا.. في المشاريع الكبرى دائمًا نعمل بأفضل ما نملك وبكل شفافية، وليس فقط طريقة التدريب".

وواصل: "لدينا مهمة وطريق هو أن نصل إلى نقطة جيدة، لدينا تحديات صعبة لكن نستطيع أن نسهلها".

وأتم فيتوريا: "من اليوم أنا مصري منكم، وسأحتاج كل المصريين بجانبي.. لا أحد يستطيع أن يعمل بمفرده، أنا شخص من خارج البلد.. ساكون واحدًا منكم. كل ما آمله أن نكون يد واحدة".


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