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رئيس مدينة الأقصر يتفقد سير العمل بالأحياء

أرشيفية
أرشيفية
كتب- محمد راشد
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:38 م

تفقد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إدارات أحياء المطار ووسط وجنوب وقطاع النظافة بوسط لمتابعة سير العمل ومراجعة سجل الحضور والإنصراف للعاملين وكانت نتيجة المرور انضباط العمل في جميع الأحياء التي تم المرور عليها.

كما تابع الشرابي الخطة التي وضعتها المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة، حيث تابع الحالة العامة بساحة أبو الحجاج وشوارع يوسف حسن وصلاح سالم القبلي وسعيد ومساعد وكافة تفرعات وعدد من شوارع حي وسط

وأكد رئيس مدينة الأقصر ضرورة المتابعة المستمرة والاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة، مشددا على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول.

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