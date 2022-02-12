 المقاولون العرب يرد على عدم صحة انتقال سيف الجزيري إلى الزمالك - بوابة الشروق
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المقاولون العرب يرد على عدم صحة انتقال سيف الجزيري إلى الزمالك

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 12:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 12:54 ص

علق محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء عدم صحة انتقال سيف الدين الجزيري إلى نادي الزمالك.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية: «كل الأنباء التي تشكك في قانونية قيد سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك غير صحيحة بالمرة، أتمنى أن يتحقق أبنائنا من المعلومة التي تكتب صحفيًا وإعلاميًا أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت قوة كبيرة».

وواصل: «قيد سيف الجزيري مع نادي الزمالك صحيح مليون بالمئة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا أمر أنا متأكد منه بنسبة مليار بالمئة».

وأتم: «لا أعلم سبب إثارة هذا الأمر الآن، ولكني أؤكد أن عملية انتقال اللاعب للزمالك صحيحة ولا يوجد هناك أي أمر غير ذلك».


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