واشنطن تعلن عن حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا الأسبوع الجاري

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قالت الحكومة الأمريكية الثلاثاء إنها ستعلن عن حزمة أخرى من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال جون كيربي مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه من المقرر أن تشمل الحزمة المزيد من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" الذي استخدمه الأوكرانيون بالفعل بشكل كبير.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة "ستواصل أيضا فضح الخطط الروسية حتى يعرف العالم أن أي ضم مزعوم هو متعمد وغير قانوني وغير شرعي" وأنها ستفرض عقوبات على "الدمى والوكلاء الذين زرعتهم روسيا في المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية".