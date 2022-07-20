أعلن فريق جالاتا سراي التركي تعاقده مع السويسري هاريس سيفيروفيتش، مهاجم بنفيكا البرتغالي، بعدما اقترب مصطفى محمد، مهاجم الفريق التركي من الرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، قد أكدت في وقت سابق أن مصطفى محمد أتم اتفاقه مع نانت الفرنسي وسينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وفي انتظار اجتيازه للكشف الطبي لاتمام انتقاله رسميًا.

وبالتالي كان ضروريا على جالاتا سراي أن يعلن عن مهاجم بديل لمصطفى محمد الذي رحل عن الفريق وسينضم إلى نانت الفرنسي بداية من الأسبوع المقبل.

وكشفت الصفحة الرسمية لجالاتا سراي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، التعاقد مع هاريس سيفيروفيتش.

طبيب الفريق التركي سافر إلى البرتغال من أجل التواجد مع اللاعب سيفيروفيتش خلال المرحلة الأولى من الكشف الطبي.