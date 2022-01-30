بدء جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الصربي بحضور وفدي البلدين

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، ببدء جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، بحضور وفدي البلدين.

ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، فعاليات زيارته الرسمية إلى العاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما يتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.