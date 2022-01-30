اليابان تسجل 152 ألفا و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان اليوم الأربعاء، 152 ألفا و536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10 ملايين و630 ألفا و647 حالة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم أيضا تسجيل 53 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و715 حالة.



وأضافت الهيئة أن هناك 176 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة، عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و660 ألفا و591 شخصا.