وقعت شركة الغاز الكورية الجنوبية "كوريا جاز كورب"، اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار دولار لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية لمواجهة نقص وشيك في إمدادات الطاقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة المملوكة للدولة اشترت 14 شحنة غاز مسال، على الأقل، يتم تسليمها خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس المقبلين. كما تدرس الشركة خطة لشراء كميات إضافية لفصل الشتاء، بحسب تجار مطلعين على التعاملات.

وأشارت بلومبرج إلى أن المستوردين في أسيا يكثفون جهودهم للاستعداد لموسم زيادة الطلب على الطاقة خلال الشهور المقبلة، في ظل المنافسة العالمية القوية على شراء إمدادات الطاقة، ومحاولات أوروبا إيجاد مصادر بديلة للغاز الطبيعي الروسي الذي يمثل حوالي 40% من إمدادات الغاز للقارة الأوروبية.

واشترت اليابان أغلى شحنة غاز طبيعي بالنسبة لها في ظل تصاعد حدة أزمة الطاقة العالمية مما أدى إلى اشتداد المنافسة على واردات الوقود.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن شركة الصلب اليابانية "نيبون ستيل كورب" اشترت شحنة غاز طبيعي مسال تسليم سبتمبر المقبل بسعر 40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية تقريبا. وتعتبر هذه الشحنة أغلى شحنة غاز طبيعي في تاريخ البلاد، بحسب المصادر.

وقد تصل قيمة الصفقة إلى أكثر من 135 مليون دولار بحسب تقديرات بلومبرج، وهو ما يشير إلى اضطرار اليابان إلى دفع ثمن مرتفع لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وسط ارتفاع الطلب.

وكانت العاصمة اليابانية طوكيو شهدت انقطاعين كبيرين للكهرباء خلال العام الحالي، أحدهما أثناء موجة الحر القوية التي تعرضت لها الشهر الماضي.