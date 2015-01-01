الجزائر تحتفي بالفن التشكيلي العربي على هامش عيد الاستقلال

تحتفي العاصمة الجزائرية بإبداعات الفن التشكيلي العربي ضمن احتفالات بالذكرى الـ60 للاستقلال، وذلك من خلال معرضا للفنون التشكيلية يقام في الفترة من 24 اغسطس الى 24 أكتوبر 2022، والذي يقام تحت عنوان "مجموعة الصيف 2022" بقاعة في قلب الجزائر العاصمة.

يشارك من مصر الفنان وائل درويش استاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلون، والذي يعرض عدد من اعماله التصويرية التي تحمل ملامح الهوية المصرية.

قال الفنان حمزة بوبوه منظم المعرض ان "مجموعة الصيف" يقام للمرة الاولى هذا العام بمشاركة 8 فنانين من العالم العربي لا تجمعهم ألوان الصيف فقط، بل تتلاقى نظرتهم للفن بروح المعاصرة، وهم غالب حويلة (لبنان)، محمد العامري (الأردن)، وائل درويش (مصر)، والفنانة الشابة زينب الشيعة منصور من (موريتانيا)، اضافة إلى مجوبي عبد المالك، وهلال زبير، وعلي بوخالفة وكريم سيفاوي من الجزائر.

أضاف انه من المقرر اقامة معرض "مجموعة الصيف" بشكل سنوى وذلك لاتاحة الفرصة امام الفنانين العرب لعرض اعمالهم الفنية والاحتكاك والخبرة، وهو جوهر رسالة قاعة الديوانية التي تسعى إلى نشر وترويج الوعي الثقافي وممارسة الفن باحترافية.

واوضح بان "مجموعة الصيف 2022 " يعكس بعدا محلّيا وإقليميا ودوليا، من خلال تثمين الأعمال التي تحمل رسالة إنسانية وهوية ثقافية وقيمة فنية.

وقال بوبوه: في هذا المعرض تكتسي معظم الأعمال المشاركة بعدا صوفيا، ومحاولات رصد إلهامات كل فنان ثقفاتهم وأعمارهم وتوجهاتهم في تصنع بهجة وجمالا يحمل رسائل التأمّل.