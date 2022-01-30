الأمن العام الأردني يحصد جائزة المركز الأول لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط

سلم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرائد محمد الخليفات مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام الأردني، جائزة المركز الأول لمكافحة الاتجار بالبشر عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جاء ذلك خلال الحفل الذي تقيمه وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن سنوياً لتكريم عدد من الجهات والأفراد البارزين على مستوى العالم، حيث تم اختيار الفائزين من 188 دولة، وتم تكريم الفائزين على مستوى العالم في الحفل الذي أقيم يوم أمس.

وتأتي تلك الجائزة تتويجاً لجهود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وعملهم المتطور خلال السنة الماضية في مكافحة هذه الظاهرة الآخذة بالتنامي في العالم، وتقديراً للإجراءات التي اتخذتها ومن ضمنها اتفاقية مع (منصة نوى) وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

وجاء تطور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في العام 2013، كجزء من مرحلة التحديث والتطوير التي اتبعتها مديرية الأمن العام بعد دمج مكوناتها تنفيذاً للتوجيهات الملكية، وتعمل الوحدة ضمن أربعة محاور رئيسية مكنتها من التميز على مستوى المنطقة والعالم وهي: محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور الملاحقة القضائية، ومحور الشراكة والتعاون الدولي.

وشكر القائمون على الحفل الجهود المبذولة من الأردن ومديرية الأمن العام في هذا المجال، وتم تكريم الرائد الخليفات كأحد الأبطال العالميين، تقديراً للجهود الاستثنائية التي قادتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للتنسيق بين مديرية الأمن العام والجهات القضائية لمكافحة هذه الجريمة.

من جهته، اعتبر الرائد الخليفات أن هذه الجائزة شاهداً على مكانة الأردن الدولية في محاربة الجرائم وصون حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح، كواجب إنساني وأخلاقي، وواجب قانوني تضطلع به مديرية الأمن العام محلياً ودولياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ويمثل اعترافاً دولياً هاماً بأهمية هذه الجهود.

وأكد أن التطور الذي شهدته الوحدة يأتي نتيجة لاتباع التوجيهات الملكية، والتي كانت عنواناً لاستراتيجية الأمن العام في رفع سوية الأداء، وتطوير الأدوات الأمنية لمحاربة الجريمة، وتعزيز سيادة القانون، في أطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.