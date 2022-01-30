تايلاند تسجل 2886 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

سجلت تايلاند 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2886 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنه مركز إدارة الوضع الخاص بفيروس كورونا في تايلاند، اليوم الأربعاء.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2029 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.



ومنذ بدء الجائحة في تايلاند أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و565 ألفا و854 حالة إصابة، من بينها مليونان و342 ألفا و419 إصابة هذا العام، مع تعافي 4 ملايين و511 ألفا و625 بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و50 منذ بدء الجائحة، من بينها 9352 حالة حتى الآن هذا العام.