كشف عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، تفاصيل فرض رسوم 20 جنيها على الجزء السفلي من ممشى أهل مصر، موضحا أن التعديات والتلفيات في ممشى أهل مصر كانت تستوجب إجراءات رادعة، ولا بد من تنظيم للأعداد الكبيرة التي تستخدم الممشى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن هناك ممشى أهل مصر سفليا وآخر علوىا في مستوى الشارع.

وأضاف أن هناك رسوما لممشى أهل مصر السفلي تستقطع من فاتورة المطعم الذي يدخله المواطن، موضحا أن الأعداد تتجاوز 40 و 50 ألف يوميًا يومي الخميس والجمعة.

وأشار إلى أنه تم توفير 11 كشك في الجزء العلوي لتوفير الخدمات تتماشى مع الفئات المختلفة.

ولفت إلى أن الجزء الشمالي من المرحلة الثانية للكورنيش سيتم افتتاحه خلال العام الحالي ويمتد من كوبري تحيا مصر إلى إمبابة وسيكون مجانًا، وهذا الجزء سيكون أفضل من المرحلة الأولى.

وأكد أن من يرغب في الاستمتاع بنهر النيل عليه قصد الجزء الشمالي، بينما يقصد الجزء السفلي من يريد المطاعم والكافتيريا والجلوس، مؤكدًا أنه لم يتم فرض رسوم على من يريد الاستمتاع بنهر النيل.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع 750 مليون جنيه، بخلاف الصيانة الشهرية، مضيفا: "ندرس تخصيص رحلات نيلية لمستخدمي الجزء السفلي لممشى أهل مصر".