رئيس الوزراء الإيطالي: لم نتوقف عن السعي لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، على أنه مع التفويض البرلماني لحكومته لدعم السلطات الأوكرانية في كييف، مؤكدا انه بلاده لم تتوقف أبدا في الوقت نفسه عن البحث عن السلام الدائم والمستدام الذي تقبله أوكرانيا.

وقال دراجي مخاطبا مجلس الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي": "قبل تصويت حاسم على تجديد الثقة اليوم الأربعاء سيحدد مصير حكومة دراجي، كنا من بين الأوائل الذين انخرطوا كي تتمكن روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي كان مشجعا، ونأمل تثبيته".

وأضاف أنه "يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا بكل الطرق، بموجب إلزام البرلمان للحكومة بالقيام بذلك في قرار برلماني"، مضيفا أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه الليلة الماضية هاتفيا بأن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد للسماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم".

وأردف رئيس الوزراء الإيطالي أنه "يجب أن نواصل العمل للبحث عن حلول تفاوضية، بدءا من أزمة القمح، ويجب علينا رفع الجهود للتصدي لتدخل روسيا والأنظمة الاستبدادية الأخرى في سياساتنا وفي مجتمعنا".