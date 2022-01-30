ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل -عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 740.1، مقابل 744.2 أمس الثلاثاء. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 691.8، وقبل شهر 416.



وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 140 ألفا و999 إصابة جديدة بالفيروس، 127 ألفا و611 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية 136 حالة، مقابل 104 حالات قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 29 مليونا و994 ألفا و679 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.