مفوضة أممية تحذر من احتمالات تصاعد العنف قبل الانتخابات في بيرو

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حذرت ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من احتمالات تصاعد العنف في بيرو قبل الانتخابات المحلية في شهر تشرين الأول /أكتوبر.

وقالت باشيليه، في مؤتمر صحفي في العاصمة بيرو أن الاستقطاب قد ساء في البلاد، معربة عن قلقها إزاء خطاب الكراهية ضد الخصوم.

وأضافت "التهديد الأكبر لبيرو هو الحركات المعارضة لحقوق الإنسان والتي تكتسب أرضا في البلاد "،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابعت "نقص الحبوب والأسمدة وأسعار البنزين المرتفعة سوف يؤثر على فترة انتخابية في بيرو،تتسم دائما بالاضطراب".

وذكرت أن انعدام الأمن الغذائي الذي يتعرض له خمسة ملايين شخص، ربما يزداد سوءا في الأشهر المقبلة بسبب نقص الأسمدة".