رئيس برلمان العراق عن قصف دهوك: البلاد لا ينبغي أن تكون ساحة لتصفية الحسابات





علق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك شمال البلاد، وتسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل».



ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب.



https://twitter.com/AlHaLboosii/status/1549751945698709504



وأعلنت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، كحصيلة أولية للقصف الذي تعرضت له مدينة دهوك شمال البلاد اليوم.



وسابقًا أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع 4 قتلى و10 جرحى بقصف تركي طال موقعاً سياحياً في إقليم كردستان العراق.



وقال المصدر لـ«العين الإخبارية» إن «قصفاً مدفعياً استهدف مصيف برخ السياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك»، مضيفًا أن «الحصيلة الأولية للقصف أسفرت عن وقوع 4 قتلى و10 مصابين».



وفي وقت لاحق، قال مدير أسايش دركار، نيجيرفان خليل في زاخو - في حديث لـ«العين الإخبارية» - إن «عدد الضحايا وصل إلى ما لا يقل عن 14 بين قتيل وجريح، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع».



وأشار إلى أن «أغلب الضحايا من النساء والأطفال، ولا تزال عملية إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى مستمرة».