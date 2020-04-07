رئيس إيسترن كومباني يعترض على زيارة جمال علام لمقر الاتحاد السكندري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدي المهندس نصر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني الرياضي، استيائه الشديد من زيارة جمال علام رئيس اتحاد الكرة لنادي الاتحاد السكندري.

وقال عبدالعزيز في تصريح للموقع الرسمي، إن زيارة جمال علام رئيس اتحاد الكرة لنادي الاتحاد السكندرى، جاءت في وقت حساس من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف رئيس النادي، أنه من المفترض ان يكون رئيس اتحاد الكرة يتسم بكل حيادية مع كل الفرق.

وسوف يلتقي فريق إيسترن كومباني بنظيره الاتحاد السكندري مساء غدا الخميس ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.