سفير فلسطين بماليزيا: أمريكا لم تضغط على إسرائيل لإجراء محادثات سلام شاملة معنا

رأى السفير الفلسطيني لدى ماليزيا، وليد أبو علي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل ما فيه الكفاية للضغط على إسرائيل للجلوس وإجراء محادثات سلام شاملة مع الفلسطينيين، بشأن حقهم في العيش في دولة فلسطينية مستقلة.

وقال السفير الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، إن حل الدولتين يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي استمر منذ عقود.

وأضاف أبو على، في تصريح خاص لبرناما عبر الهاتف بشأن تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه بـ"الأقل تفاؤلا" بشأن حل الدولتين: "لا يوجد خيار آخر لتمكين شعوب الشرق الأوسط من التمتع بالسلام والاستقرار ما لم تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطًا على إسرائيل".

وقد كرر بايدن في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة الماضي خلال زيارته الأولى للشرق الأوسط، التي شملت إسرائيل والضفة الغربية، أنه بينما تظل الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين لكن الهدف "يبدو بعيد المنال".

وتابع السفير: "لكنه - أي بايدن - يحاول على الأقل. لقد وعد بالسعي - في ذلك -، رغم أن الأطراف المعنية غير مستعدة بعد للجلوس والتحدث.. لكنه على الأقل يحاول".

وتعثرت المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة بين فلسطين وإسرائيل في 2014 بسبب رفض إسرائيل وقف برنامجها الاستيطاني وإطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين قبل عام 1993.

وحث أبو علي المجتمع الدولي على الإنصاف مع الشعب الفلسطيني، حيث سارع الغرب إلى إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، لكنه ظل صامتا على جرائم إسرائيل وممارساتها الوحشية على أرض فلسطين.