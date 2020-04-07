الفيحاء السعودي يعلن تعاقده مع ظهير النصر

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أعلن نادي الفيحاء السعودي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الظهير الأيمن أسامة الخلف لمدة موسمين في صفقة انتقال نهائي، قادماً من نادي النصر.

وخاض الخلف العديد من المحطات الاحترافية أبرزها مع أندية الاتفاق والطائي والحزم، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لنادي الفيحاء اليوم.

وجرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، وبحضور رئيس نادي الفيحاء عبدالله بن أحمد أبانمي.

من جانبه وعد الخلف جماهير الفريق الملقب بـ(الاستثنائي) بالعمل الجاد ومضاعفة الجهد لتقديم المستويات التي تليق باسم الفيحاء.

يذكر أن الفيحاء أنهى مسيرته في الموسم المنصرم ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) في المركز العاشر بترتيب المسابقة.