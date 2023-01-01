واشنطن: 380 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأفريقيا

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم 380 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأفريقيا.