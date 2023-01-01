واشنطن: 380 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأفريقيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم 380 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأفريقيا.
وأضاف بلينكن في بيان: "بهذا التمويل، تكون الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من أربعة مليارات دولار كمساعدات إنسانية هذه السنة المالية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين والمتضررين من النزاعات والأزمات في القارة الأفريقية"، بحسب وكالة "رويترز".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر جهة مانحة منفردة للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، حيث توفر المساعدات التي تقدمها الدعم الطارئ والمنقذ للحياة، بما في ذلك المأوى والمياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية.
وكذلك خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية والاجتماعية والتعليم وحماية الضعفاء على غرار الأطفال والناجين من أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستواصل لعب دور رائد في الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم.