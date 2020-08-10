وزير الداخلية يهنئ الريس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وجاء في برقية وزير الداخلية للرئيس السيسي: "بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة؛ يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

واحد وسبعون عاما مضت على ثورة سطر فيها الشعب المصري جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة أسـمى معاني الوطنية والوفاء حين التف حول جيشه وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الأبي بمستقبل مشرق مفعم بالآمال والطموحات.

حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم لمصرنا الغالية قائدا وزعيما. وسدد على طريق الحق خطاكم. إنه نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.