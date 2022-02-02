رئيس الوزراء الموريتاني يتعهد ببذل الجهود للحد من هجرة الشباب إلى الخارج

قال رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، إن حكومة بلاده ستبذل جهودا لمساعدة الشباب على الاندماج بشكل أفضل في الحياة المهنية للحد من هجرتهم إلى الخارج بشكل ملموس.



وأوضح ولد بلال في كلمة له اليوم الخميس، في البرلمان أثناء عرض السياسة العامة للحكومة الجديدة أن ذلك سيتم من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تتضمن تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بالفرص التي يقدمها والمقدرات الاقتصادية للبلاد، وخلق مواطن العمل، وتحسين النفاذ إلى تعليم جيد، بما في ذلك التكوين المهني المناسب والتعريف بمخاطر الهجرة غير النظامية.



وأضَاف ولد بلال أنه سيتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشباب التي ترتكز على تمكين الشباب وزيادة فرص التشغيل والمشاركة في خدمة المواطنة.



وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الموريتاني في خضم جدل كبير حول هجرات جماعية لآلاف الشبان الموريتانيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمرون عبر القفز فوق الجدار العازل على الحدود الأمريكية المكسيكية بطريقة غير قانونية وسط صمت الحكومة الموريتانية حول هذه الظاهرة المتفاقمة منذ عامين.