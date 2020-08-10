قال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، اليوم الخميس، إن قلبه يمتلئ بالألم بعد انتشار فيديو يظهر قيام أحد مثيري الشغب بتعرية سيدتين في مدينة مانيبور.

ونقلت شبكة "ان دي تي في"، عن مودي القول قبل بدء جلسة البرلمان بشأن الأمطار الموسمية، "ما حدث لبناتنا في مانيبور لا يمكن غفرانه الواقعة تلحق العار ببلادنا، ولن نتهاون في معاقبة الجاني".

ويظهر في الفيديو، الذي أثار انتقادات واسعة ومطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة، قيام أحد مثيري الشغب بتعرية سيدتين والتحرش بهما ودفعهما إلى حقل، حيث يتردد أنه تم اغتصابهما جماعيا.

وقد وقع الحادث في الرابع من مايو الماضي، بعد يوم من اندلاع اشتباكات بين أفراد مجتمع الميتي، الذين يسكنون في الوادي، وعرقية كوكي التي تعيش في التلال في مانيبور بسبب مطالب أفراد الميتي بالحصول على وضع قبلي محدد، وقد لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في الاشتباكات ونزح الآلاف داخليا ويعيشون الآن في مخيمات إغاثة.