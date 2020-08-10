اللجنة القضائية بالبرلمان الإسرائيلي توافق على مشروع قانون مثير الجدل

صدق النواب الإسرائيليون في اللجنة القضائية على مشروع قانون مثير للجدل الليلة الماضية، مما يمهد الطريق لإجراء تصويت في الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة بشأن خطط التعديل القضائي المثيرة للجدل.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الإسرائيلي بالكامل التصويت على مشروع القانون الأحد المقبل. ويعد القانون جزءا من الاصلاح القضائي، الذي طرحته الحكومة اليمينية . وقد يدخل القانون حيز التنفيذ يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، وفقا لتقارير إعلامية.

ووفقا لخطط التعديلات، فإن المحكمة العليا لن تتمكن من إصدار قرار "بعدم ملائمة " قرارات للحكومة أو الوزراء منفردين".