ارتفاع عدد قتلى حادث طائرة تدريب ببولندا إلى ستة أشخاص

أعلن مكتب الادعاء العام البولندي، ارتفاع عدد القتلى، إثر تحطم طائرة خلال دورة تدريبية أوائل الأسبوع الجاري إلى ستة أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي ايه بي" عن مكتب الادعاء العام، اليوم الخميس، أن الضحية السادسة وهو رجل، لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه في المستشفى مساء أمس الأربعاء.

واصطدمت الطائرة سيسنا 208، التي كانت تحمل مدرب طيران وطالبين، بحظيرة طائرات مساء الاثنين الماضي خلال دورة تدريبية للطيارين لدى الاقتراب من مطار خريستنو الرياضي بشمال وارسو.

وكانت مجموعة من الأشخاص لجأوا لحظيرة الطائرات للاحتماء من عاصفة رعدية، ولقي أربعة منهم حتفهم. كما قتل مدرب الطيران. ونقل سبعة آخرون إلى المستشفى مصابين بجروح. وتفترض إدارة الإطفاء أن الأحوال الجوية غير المواتية كانت السبب في الحادث.

وقالت مدرسة وارسو أيروكلوب، المالكة للطائرة، يوم الثلاثاء إن الطائرة كانت في حالة فنية ممتازة وكانت قد أنهت فحصا شاملا قبل شهر تقريبا. وكان الطيار ذي خبرة وكان لديه كل الرخص الضرورية.