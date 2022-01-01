أوكرانيا تتجه إلى تأميم بنك لأقطاب الأعمال الروس

وضع البنك المركزي الأوكراني، مصرف "سينس بنك جيه إس سي" تحت إدارته وطلب تأميمه من حملة الأسهم الأجانب وعلى رأسهم مجموعة من أقطاب الأعمال الروس، من بينهم ميخائيل فريدمان وبيتر آفين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وسيخضع "سينس بنك" للإدارة المؤقتة للبنك المركزي اعتبارا من غد الجمعة، عندما تتخذ الحكومة قرارا بشأن طلب التأميم، حسبما قال محافظ البنك المركزي للصحفيين اليوم في كييف.

وقال: "هناك أسس كافية ليوافق مجلس الوزراء" على التأميم "لضمان الاستقرار المالي وحماية مصالح المودعين".

وسيخضع البنك لإدارة صندوق ضمان الودائع الحكومية حتى تتولى مسئوليته وزارة المالية، وهو ما قد يحدث يوم الاثنين، حسبما ذكرت سفيتلانا ريكروت رئيسة الصندوق في نفس المؤتمر الصحفي.