منظمة إغاثة: أعمال العنف تفاقم من أزمة الجوع في بوركينا فاسو

ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية للإغاثة الإنسانية "آي آر سي"، اليوم الخميس، إن الصراع الجاري في بوركينا فاسو يتسبب في زيادة كبيرة في أعداد الجوعى.

ووفقا للجنة، يعاني حاليا، 2ر2 مليون شخص من الجوع في تلك الدولة غير المستقرة بغرب أفريقيا، وبحلول سبتمبر، من المتوقع أن يرتفع العدد بحوالي 50% إلى 3ر3 مليون جائع.

وقالت إن 26 بلدة محاصرة من قبل جماعات جهادية، تتعرض لأضرار بشكل خاص، إذ أن أكثر من 800 ألف من السكان، قدرتهم محدودة أو معدومة، على الحصول على السلع الضرورية الأساسية.

ووفقا للجنة الإنقاذ الدولية، تعد أزمة الغذاء في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، أكبر من ذي قبل.

وأُغلقت الأسواق في الكثير من البلدات والقرى جراء الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر، ما ترك السكان بدون قدرة على الحصول على أغذية وإمدادات أساسية أخرى.

إضافة إلى ذلك، تقيد أعمال العنف الجارية الوصول إلى الأراضي الزرعية، ما يؤثر بالتبعية على إنتاج الغذاء.

وتتولى السلطة في بوركينا فاسو، حكومة انتقالية عسكرية، كانت تعهدت للسكان بعد انقلاب جرى في الخريف الماضي، بالقضاء على الجهاديين، لكن دون أن تتكلل محاولاتها حتى الآن بالنجاح.