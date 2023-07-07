قطر: الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية على الساحل وفي عرض البحر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من رياح قوية متوقعة نهارا على الساحل، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار أحيانا، وفي عرض البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا.

وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحيانا.

ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام أحيانا.

أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 46 درجة مئوية.

وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و31 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا.

الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و14 دقيقة صباحا.

مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و57 دقيقة ظهرا.

الخور: أعلى مد في السادسة و11 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في التاسعة و8 دقائق صباحا.

الرويس: أعلى مد في السابعة و15 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و3 دقائق ظهرا.

دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و11 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و6 دقائق مساء.

تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و25 دقيقة.