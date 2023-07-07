 وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر تجتمع مع السفير الأوكراني - بوابة الشروق
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وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر تجتمع مع السفير الأوكراني


نشر في: الخميس 20 يوليه 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يوليه 2023 - 10:53 ص

اجتمعت لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، مع أندري كوزمينكو، سفير أوكرانيا لدى الدولة.

جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالين الإنساني والتنموي.


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