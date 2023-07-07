وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر تجتمع مع السفير الأوكراني

الأكثر قراءة
شيكابالا ينتقم من إمام عاشور بطريقته الخاصة
مصدر بـ«الكهرباء» يكشف تفاصيل انقطاع التيار في بعض المحافظات
رضا هيكل يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
رابطة الأندية تعلن إيقاف لاعب الزمالك وبيراميدز.. ومنع المئات من جماهير الإسماعيلي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
اجتمعت لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، مع أندري كوزمينكو، سفير أوكرانيا لدى الدولة.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالين الإنساني والتنموي.