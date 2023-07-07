وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر تجتمع مع السفير الأوكراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمعت لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، مع أندري كوزمينكو، سفير أوكرانيا لدى الدولة.

جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالين الإنساني والتنموي.