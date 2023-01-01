انخفضت ثروة إيلون ماسك، اليوم الخميس، بمقدار 6ر13 مليار دولار بعدما حذرت شركة تسلا من احتمال استمرارها في خفض أسعار سياراتها الكهربائية، مما تسبب في هبوط الأسهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، يضيق انخفاض إجمالي ثروة ماسك إلى 241 مليار دولار الفجوة بين ثروته وثروة برنار أرنو، وهما الشخصان الأكثر ثراء في العالم.



وما زالت ثروة ماسك تتجاوز ثروة أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة "إل في إم إتش" للبضائع الفاخرة، بحوالي 40 مليار دولار.



وانخفضت أسهم شركة تسلا، التي تتخذ من مدينة أوستن مقرا لها، بنسبة 7% ليصل السهم إلى 02ر271 دولار في الساعة 11:30 صباحا في نيويورك بعدما حذرت الشركة من المزيد من الضربات لربحيتها الآخذة في الانكماش بالفعل.



وأضرت شهور من تخفيض الأسعار بإجمالي هامش الربح للشركة، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في الربع الثاني من العام الجاري.