حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، من"أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الخاصة في خطر، في الوقت الحالي، خاصة بالنظر إلى اتساع الفجوات في تصور الديمقراطية، ومن طبيعة السياسة الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية، ومن العزلة المتزايدة بين الجالية اليهودية الأمريكية ودولة إسرائيل".

وجاء هذا التحذير على خلفية إصرار الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على تمرير مشاريع قوانين خاصة اعتبرتها "إصلاحات قضائية"، وأظهرت واشنطن معارضتها لعدم وجود إجماع إسرائيلي بشأن التشريعات.

وشدد المعهد، في الدراسة، اليوم الخميس، على أنه "بدون قيم مشتركة، لا توجد مصالح مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة ولا علاقات خاصة. وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن إسرائيل لن تكون دولة ديمقراطية بعد الآن"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأكد على أن "العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة توضح الفرق بين إسرائيل كقوة إقليمية وإسرائيل كدولة صغيرة ذات قدرات محدودة".

وأشار المعهد إلى معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة لكل من "الإصلاح القضائي والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

ولفتت الدراسة إلى أن "الناخبون الديمقراطيون الأمريكيون يدعمون الفلسطينيين أكثر ويؤيدون إسرائيل أقل، كما أن الولايات المتحدة محبطة من موقف إسرائيل من الصين وسياساتها فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية"، وبخصوص اليهود الأمريكيين، حذر المعهد من أنهم "يبتعدون عن إسرائيل".

وقدم المعهد 3 توصيات للحكومة الإسرائيلية لإصلاح الوضع مع الإدارة الأمريكية، وهي "وقف التشريع (تعديل القضاء) أحادي الجانب، والمضي قدما على أساس اتفاق وطني واسع، والامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تغير الوضع الراهن على الأرض في فلسطين، والدفع بمبادرة إسرائيلية استباقية على الجبهة الفلسطينية".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية للأسبوع الـ28 على مشاريع قوانين خطة "إصلاح القضاء"، إلا أن جهود الحكومة الإسرائيلية لتمرير التشريعات الجديدة لازالت مستمرة.