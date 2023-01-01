احتفل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، بالتتويج بلقب الدوري في الموسم الحالي.

وقال السولية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "جماهير الأهلي لا استطيع أن أوصفهم، السند دائما بالنسبة لنا، وهو رقم واحد حتى في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "أريد تهنئة الجمهور وإن شاء الله لن يغادر لقب الدوري الجزيرة مرة آخرى، في كل الأوقات الصعبة التي مررنا بها استطعنا الوقوف سريعا وتخطي كل الصعوبات، ومجهود اللاعبين سبب رئيسي وراء التتويجات في الموسم الحالي".

وفي رسالة لإمام عاشور صفقة الأهلي الجديدة.. قال: "في البداية أقوله مبروك وجودك في الأهلي، وكان من المهم تواجده في احتفالية الدوري".

وأتم: "إمام عاشور سيكون إضافة ومكسب كبير للأهلي، أعرفه جيدًا أثناء تواجدنا في المنتخب، هو يمتلك قدرات مميزة ورائعة".