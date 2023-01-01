باحث في الشأن الروسي: الولايات المتحدة لا تريد تنفيذ شروط موسكو باتفاقية الحبوب

كشف الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي في الشأن الروسي، عن سبب انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، موضحًا أنها كانت ضمن اتفاقية كاملة متكاملة وتتضمن بنود وشروط روسية وأخرى للأمم المتحدة، ولكن لم يطبق منها غير بند واحد، متعلق بخروج الحبوب الأوكرانية عن طريق ممرات البحر الأسود فقط.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تطبيق أي شرط لروسيا، ولكن لو استطاعت منظمة الأمم المتحدة اقناع واشنطن بتنفيذ الاتفاقية والمطالب الروسية سوف تتراجع موسكو عن تجميد عضويتها.



وأوضح أن الشروط الروسية تتعلق بإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية، وتسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية لم يتم الوفاء بها حتى الآن، وأعطت روسيا أكثر من مهلة لتنفيذ باقي الاتفاقية وهو ما لم يحدث.



وذكر أن روسيا انسحبت من الاتفاقية وجمدت عضويتها فترة 90 يومًا، حتى يتم تنفيذ مطالبها، مؤكدًا أن نقل القمح والغلال سيتوقف طيلة هذه المدة.



وأكد أنه لا يعتقد تطبيق أي شروط للجانب الروسي من قبل الولايات المتحدة، حتى بعد انتهاء المدة التي حددتها.



وقالت روسيا إنها أوقفت المشاركة في اتفاق تاريخي توسطت فيه الأمم المتحدة؛ يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد ساعات من إعلان موسكو أن أوكرانيا هاجمت جسر القرم.



وجاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.