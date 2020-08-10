الإمارات: موانئ أبوظبي توقع مذكرة تعاون استراتيجي مع شركة هندسة الماكينات الصينية

أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي مع شركة هندسة الماكينات الصينية "مجموعة سي أم إي سي الصينية"، التي تمتلكها وتديرها بشكل مباشر الحكومة المركزية الصينية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس، تنصّ الاتفاقية على توطيد التعاون بين الطرفين لاستكشاف فرص التوسع المستقبلي في الأسواق العالمية، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.

وسيتعاون الطرفان، بموجب الاتفاقية، في مجموعة من المجالات والقطاعات على مستوى العالم، تشمل الصناعة وتطوير البنى التحتية والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، علاوة على تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية العالمية.

وتسري الاتفاقية لمدة 3 أعوام، وتركز على الاستفادة من تكامل المزايا بين الطرفين، وتوظيف الموارد المشتركة، وإقامة علاقة تعاون استراتيجية طويلة الأجل، قائمة على الثقة والتعاون المتبادل، والتوسع في الأسواق العالمية ذات الاهتمام المشترك.