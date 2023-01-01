عماد النحاس يحذر إمام عاشور: الأهلي مختلف ولازم التزام وانضباط

حذر عماد النحاس مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق إمام عاشور نجم الأهلي الجديد من الفترة المقبلة مع الأحمر، مشددا على أن وضع الأهلي مختلف عما مر به اللاعب من قبل ولا يوجد بديل عن الالتزام والانضباط ليدخل في ماكينة النادي.

وأوضح عماد النحاس إن صفقة إمام عاشور شغلت الرأي العام كله حتى إعلان الأهلي ضمه بشكل رسمي، وهو لاعب جيد ومهم ومن العناصر الدولية في المنتخب المصري، وسيمثل إضافة كبيرة للأهلي.

وقال عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية: «التواجد في الأهلي مختلف ويتطلب الالتزام والانضباط، وإمام عاشور صادفه سوء حظ في الاحتراف الأوروبي مع نادي ميتلاند، كنت أتمنى من اللاعب استكمال مسيرته الاحترافية، حتى يعود بالنفع على منتخب مصر».

وأضاف: «هناك لاعبون كثيرون استفادوا من مارسيل كولر، وتطور أداء العديد من العناصر، أبرزهم مروان عطية الذي يجيد في مركز 6، وإمام عاشور يلعب في أكثر من مركز سواء كلاعب جناح أو مركز 8، كما أنه قادر على التسديد من الخارج، وسيتطور بشكل أكبر في الدخول لمنطقة الجزاء واللعب بالرأس مثلما حدث مع حمدي فتحي».

واختتم مدافع الأهلي السابق: «إمام عاشور وصل لمستوى جيد وكان في نادٍ كبير وهو الزمالك ولعب لمنتخب مصر، ولابد أن تكون لديه القابلية لمزيد من التطور، وسيكون صفقة مؤثرة للأهلي بعد خروج حمدي فتحي، ولابد أن يغطي الفراغ الذي تركه بعد رحيله للوكرة القطري، خصوصا في ظل الرقم المدفوع فيه».