بروكسل توافق على تقديم مساعدات حكومية ألمانية لتيسنكروب لإنتاج صلب صديق للمناخ

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على تقديم مساعدات حكومية ألمانية تصل قيمتها إلى ملياري يورو لبناء منشأة صناعية كبيرة لإنتاج صلب صديق للبيئة بشكل أكبر، من خلال مجموعة "تيسنكروب" الألمانية للصناعات والصلب، وذلك بحسب المفوضية في بروكسل اليوم.

وبحسب البيانات، من المقرر أن يتم تقسيم المساعدات إلى جزئين، حيث إنه من المقرر من ناحية أن يتم دعم بناء المنشأة لإنتاج الصلب بمساعدات تصل قيمتها إلى 550 مليون يورو.

وصحيح أنه من المقرر في البداية أن يتم استخدام الغاز الطبيعي للتشغيل، إلا أنه من المقرر استبدال الغاز بشكل كامل بالهيدروجين المتجدد بحلول عام 2037، مما يجعل الإنتاج صديقا للمناخ بشكل أكبر.

ومن المقرر ببقية المساعدات التي تصل قيمتها إلى 1.45 مليار يورو أن يتم تمويل آلية من شأنها تغطية التكاليف الإضافية خلال العشرة أعوام الأولى من تشغيل المنشأة الجديدة، وسيتعلق الأمر بشكل مباشر بالتكاليف، التي قد تنتج عن شراء واستخدام الهيدروجين المتجدد، بحسب البيانات.