وزيرة أمريكية: لا يمكننا تفادي أو استبعاد الحرب مع الصين

أعلنت وزيرة الجيش الأمريكية كريستين وورموث، اليوم الخميس، أن "الحرب مع الصين ليست أمرا يمكن تفاديه أو استبعاده، لكننا نعمل على ردعه".



وتحدثت وورموث في منتدى أسبين للأمن بولاية كولورادو الأمريكية، مشيرة إلى تعزيز الولايات المتحدة، قدراتها الصاروخية الدفاعية لـ"ردع أي اعتداء قادم من الصين"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وتابعت الوزيرة: "سنضع قريبا في ولاية واشنطن صواريخ خارقة للصوت، قادرة على ضرب أهداف على بعد آلاف الأميال".



ومن جهة أخرى، قالت وورموث إن واشنطن تبذل كل جهودها لاسترجاع الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية سريعا.



والخميس، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعني بملف كوريا الشمالية سونج كيم، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأمريكي الذي عبر إلى كوريا الشمالية.



وأضاف المبعوث أن بلاده تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي ترافيس كينج، وإنها تجري اتصالات "لضمان سلامته وعودته